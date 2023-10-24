Самая неприступная в 90-х красавица российского ТВ отдала свое сердце Сергею Бодрову и сегодня хранит ему верность

Светлана Михайлова до брака с Сергеем Бодровым была автором и режиссером многих телепроектов. Она была красавицей и могла выйти замуж за олигарха или богатого чиновника.

Но она отдала предпочтение актеру Сергею Бодрову - сыну известного советского кинорежиссера Сергея Бодрова, напоминает автор канала "Российский бомонд" на платформе Дзен.

Пара познакомилась в самолете, когда оба летели на Кубу в командировку. Отношения развились быстро: они почти сразу поженились, а в 1998-м у них родилась дочь Ольга.

Я привыкла жить одна, была взрослая — 30 лет. Мне казалось, что никогда не выйду замуж и у меня никогда не будет детей. Была уверена, что в моей жизни будет только работа. Но Серега не отпускал. После Кубы мы практически не расставались, - так рассказывала Светлана о знакомстве с Сергеем.

За месяц до трагедии в Кармадонском ущелье, в 2002-м, она родила еще и сына Сашу.

После гибели Сергея Светлана Бодрова больше не вышла замуж. Она заявила, что Сергей последний мужчина, который был у нее. Сегодня журналистка ведет закрытый образ жизни, не ходит на светские мероприятия и интервью не дает.