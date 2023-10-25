Александр Масляков назвал Валдиса Пельше козлом

Александр Масляков так разругался с Валдисом Пельшем, что не разговаривал с ведущим целый год. Конфликт разгорелся из-за того, что Пельш не выпустил в эфир шоумена Вадима Галыгина в стыдном купальнике, сообщает КП.

Валдис признался, что он категоричен к отбору шуток. Телеведущий убежден, что юмор нуждается в фильтрации:

Мне приносят запись КВН, где Вадик Галыгин выходит в купальнике, из-под него в интересном месте торчат волосы. При этом они зачем-то дали крупный план. И я взял и вырезал, - рассказал ведущий.

Спустя время ему позвонили. Это был Александр Васильевич, который в ярости сказал все, что он думает о Пельше.

Мне позвонил Масляков и сказал, что я козел, ничего не понимаю в юморе. Я ответил: «Я не понимаю в юморе, но это не пропущу». Александр Васильевич бросил трубку, и мы год не общались, а потом он пригласил меня в жюри КВН, - цитирует Валдиса 7 Дней.

Масляков блистал на экранах десятки лет, но сейчас легендарный ведущий КВН живет на даче за городом, где наслаждается свежим воздухом и природой.