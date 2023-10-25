"Я поломалась": Седокова удивила неожиданным признанием

Не так давно, Анна Седокова призналась, что у нее больше нет никакого желания делиться с поклонниками деталями своей личной жизни.
Она даже заявила, что "поломалась".
Девушка рассказала, что планирует делиться с подписчиками только своими творческими новинками и мыслями.
Певица призналась, что в ее семье сейчас непростой период времени, поэтому ей не хочется, чтобы все следили за развитием событий.
Многие подписчики поддержали Анну Седокову, поскольку им интересны ее песни, а не детали личной жизни.
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