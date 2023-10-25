“Венецианские белила” со свинцом катастрофа Италии времен Елизоветы

Одним из популярных способов было нанесение толстого слоя белил, который, к тому же, помогал скрыть недостатки кожи, такие как оспины и шрамы.

Однако, цена красоты была высока. Состав белил включал свинец, который со временем проникал через кожу, вызывая серьезные отравления.

Жертвы этой моды сталкивались с потерей веса, выпадением волос, повреждением органов, а также параличами и другими серьезными заболеваниями.