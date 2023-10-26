Бежавшую из России во Францию Марину Овсянникову лишили материнских прав на дочь

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова в прошлом году сбежала из-под домашнего ареста.

Причем за границу она выехала не одна, а с несовершеннолетней дочкой, напоминает СтарХит. Издание сообщает, что женщину лишили родительских прав.

Журналистка получила убежище во Франции. Ее бывший муж сделал все, чтобы у Марины не было возможности общаться с сыном, а теперь намерен добиваться возращения на родину дочери.

В 2022-м году суд ограничил Овсянникову в родительских правах. Марина после вынесения данного вердикта была обязана передать девочку отцу, но этого не сделала.

Игорь Овсяников добился, чтобы его бывшую жену полностью лишили материнских прав.