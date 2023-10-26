Частые ошибки при прищипывании огурцов, которые сильно сокращают урожайность

Прищипывание стимулирует быстрый рост побегов бокового типа, улучшает уровень плодоношения.
Удалять мужские соцветия очень важно, чем меньше пустоцветов, тем слаще будут огурчики. Мужские соцветия отнимают энергию у стебля и поэтому зеленцы горчат.
Имеются и такие сорта и гибриды, которые формировать не надо, есть и такие гибриды, которые не склонны к ветвлению, у которых мощный центральный стебель и слабо развиты укороченные побеги и их не нужно прищипывать.
К таким гибридам относятся Темп, Саровский, Букет, Валдай, Ижорец.
Иногда при формировании огуречных кустов некоторые огородники делают ошибки и это приводит к серьёзным проблемам, огурцы перестают расти и завязывать плоды.
Какие ошибки совершаем при прищипывании огурцов:
Прищипываем после полива растений. После полива активно выделяется влага, которая не даёт долго зарубцевать ранку.
Обрезаем большое количество за один приём. Это большой стресс, лучше за один раз прищипнуть 3-4 штуки и тогда перенесут нормально и не затормозят в развитии.
Прищипывать в сухую солнечную погоду утром, чтобы к вечеру рана начала затягиваться.
Обрезать плети чистым, острым инструментом. Руками желательно не обрывать, если обрывать руками может привести к гибели растения.
Не стоит прищипывать в холодную дождливую погоду, ранки подсыхают намного медленнее, чем в тёплую погоду.
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