Вика и Вадим Цыгановы заподозрили Олега Газманова в «двойной жизни»

Вика и Вадим Цыгановы подвергли критике Олега Газманова за его выступление в Дубае. Как напоминает СтарХит, певец после концерта угодил в скандал: подвыпившие туристы забрались на сцену и потребовали от певца поддержать Украину.

Супруги уверены, что Газманов, по их мнению, не должен был покидать Россию в такое непростое время.

Валерий Меладзе и Александр Ревва - нечисть. Они предатели. Газманов тоже. Он обиделся на это, и зря. Если декларируешь и тебя в первые ряды выводят со знаменами, будь добр соответствовать. А тут раздвоение личности. Он должен был что-то сделать, что-то сказать, - считает 60-летний Вадим Цыганов.

Вика и Вадим переводят значительные суммы на поддержку СВО. Пара помогает российским бойцам, обеспечивает их всем необходимым. Более того - супруги продали дом, и вырученные средства тоже перечислили на нужды армии.