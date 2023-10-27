Вика и Вадим Цыгановы заподозрили Олега Газманова в «двойной жизни»

Вика и Вадим Цыгановы подвергли критике Олега Газманова за его выступление в Дубае. Как напоминает СтарХит, певец после концерта угодил в скандал: подвыпившие туристы забрались на сцену и потребовали от певца поддержать Украину.
Супруги уверены, что Газманов, по их мнению, не должен был покидать Россию в такое непростое время.
Валерий Меладзе и Александр Ревва - нечисть. Они предатели. Газманов тоже. Он обиделся на это, и зря.
Если декларируешь и тебя в первые ряды выводят со знаменами, будь добр соответствовать. А тут раздвоение личности.
Он должен был что-то сделать, что-то сказать, - считает 60-летний Вадим Цыганов.
Вика и Вадим переводят значительные суммы на поддержку СВО. Пара помогает российским бойцам, обеспечивает их всем необходимым. Более того - супруги продали дом, и вырученные средства тоже перечислили на нужды армии.
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