В Китае запустили водородный поезд

Состав из четырех вагонов способен развивать скорость до 160 км/ч, что делает его самым быстрым водородным поездом на сегодняшний день.

Это первый в Китае пассажирский поезд на водородном топливе, обеспечивающий дальность поездки в 600 км и не выбрасывающий ничего, кроме воды. В нем есть автопилот и связь 5G.

Пока что в этой области впереди Германия: там уже в эксплуатации находится 14 поездов, работающих на водороде. Китайская машина превосходит немецкие поезда по скорости, но немецкие предлагают гораздо больший запас хода — 1000 км.

В России запустить водородные поезда планируют в 2025 году, сообщают в РЖД. Хотя изначально предполагалось — в 2023.

Планируется создать семь поездов и запустить их сначала на Сахалине. В 2021 году проект оценивался в 3 млрд рублей.

Сегодня сокращение запасов лития угрожает резко поднять цены и подпортить переход на электрокары. Так что многие страны прорабатывают и водородные альтернативы.