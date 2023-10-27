Немецкий сын художника Никаса Сафронова хочет приехать в Россию

Знаменитый российский художник Никас Сафронов является многодетным отцом. При этом 2 сына мастера проживают в Европе. Сафронов рассказал КП, что один из детей хочет приехать в Россию:
Сейчас не так часто видимся с детьми. Авиасообщение нарушено, прямых рейсов нет.
Раньше дети ко мне летали регулярно, но потом пандемия и ситуация в мире все осложнили, мы давно не виделись.
Но мы по-прежнему тепло общаемся, у нас в этом плане все замечательно.
По словам художника, его сын Ландин, родившийся от немки Катрин, намерен приехать в Россию для того, чтобы изучать русский язык.
Ему нравится наша культура, он хочет узнать ее лучше. Ландин живет сейчас в Австрии, там и работает. Он - фотограф, делает снимки для австрийских журналов.
Никас заявил, что поддерживает это желание.
Его второй сын Стефано живет в Париже:
Он изучает интернет-технологии и менеджмент в искусстве. Мы созваниваемся, списываемся. Они все уважают и любят нашу страну.
По словам мастера кисти, сыновья русофобии в Европе не ощущают, потому что простые европейцы с пониманием относятся ко всему происходящему. Стычек не происходит.
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