Немецкий сын художника Никаса Сафронова хочет приехать в Россию

Знаменитый российский художник Никас Сафронов является многодетным отцом. При этом 2 сына мастера проживают в Европе. Сафронов рассказал КП, что один из детей хочет приехать в Россию:

Сейчас не так часто видимся с детьми. Авиасообщение нарушено, прямых рейсов нет. Раньше дети ко мне летали регулярно, но потом пандемия и ситуация в мире все осложнили, мы давно не виделись. Но мы по-прежнему тепло общаемся, у нас в этом плане все замечательно.

По словам художника, его сын Ландин, родившийся от немки Катрин, намерен приехать в Россию для того, чтобы изучать русский язык.

Ему нравится наша культура, он хочет узнать ее лучше. Ландин живет сейчас в Австрии, там и работает. Он - фотограф, делает снимки для австрийских журналов.

Никас заявил, что поддерживает это желание.

Его второй сын Стефано живет в Париже:

Он изучает интернет-технологии и менеджмент в искусстве. Мы созваниваемся, списываемся. Они все уважают и любят нашу страну.

По словам мастера кисти, сыновья русофобии в Европе не ощущают, потому что простые европейцы с пониманием относятся ко всему происходящему. Стычек не происходит.