Эксперт ВОЗ Ерофеева увидела риск роста в России криминальных абортов

Сокращение сроков прерывания нежелательной беременности по социальным показаниям может вызвать рост криминальных абортов в России. Такое опасение «Ленте.ру» высказала врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

Ранее депутат Госдумы РФ Вероника Власова заявила, что аборт по социальным показаниям нужно проводить на сроке до 12-ти недель. Парламентарий предложила также уменьшить период искусственного прерывания беременности по желанию с 12-ти до 8-ми недель.

Эксперт ВОЗ Ерофеева в ответ высказала опасение, что ограничение доступа к абортам по соцпоказаниям может иметь обратный эффект: женщины могут искать иные способы прерывания беременности:

Женщины не всегда появляются у врача до определенного срока. Если мы ограничим им срок 12 неделями, они могут попытаться другими способами избавиться от беременности.

По мнению эксперта ВОЗ, это может увеличить количество криминальных абортов.