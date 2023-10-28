Лицемерие Джона Леннона было важным объектом критики

Музыкант признался, что физически и словесно издевался над своей первой женой Синтией.

Более удивительно то, что он якобы применял насилие и к своей второй жене и музе Оно.

Мало того, он также был известен своими вспышками агрессии на публике, о которых вспоминали его близкие и коллеги.

В 60-е годы прошлого века никто не мог сравниться с тем уровнем популярности, которого достигла группа The Beatles благодаря своей музыке. Но ничто не вечно, и когда Леннон заметил, что они очень популярны, возможно, даже более популярны, чем Иисус, это оскорбило тысячи людей и привело к краху «битломании».

Вот что он сказал:

Христианство уйдёт. Оно исчезнет и усохнет. Не нужно спорить, я прав, и будущее это докажет.

Сейчас мы более популярны, чем Иисус. Я не знаю, что исчезнет раньше – рок-н-ролл или христианство.

Иисус был парнем, что надо, но его последователи тупы и заурядны. И именно их извращение губит христианство во мне.

Джон и Пол вошли в историю как величайшие авторы песен всех времен, создав группу The Beatles и добившись с ней огромного успеха.

Однако со временем их дружба перевернулась с ног на голову, и оба стали вспоминать о тех временах, когда они были вместе, с негативом.

После распада The Beatles они даже выпускали нелицеприятные песни в адрес друг друга.