Лика Стар покаялась перед экс-женой Федора Бондарчука, что была любовницей ее мужа

12:53 2023-10-29
Лика Стар покаялась перед экс-женой Федора Бондарчука, что была любовницей ее мужа

Режиссер обратил внимание на начинающую певицу в девяностых годах. Исполнительница призналась, что сама тяжело пережила эту ситуацию.

Вернувшаяся в Россию певица Лика Стар извинилась перед Светланой Бондарчук за то, что была в отношениях с ее мужем. Вокалистка признала, что была не права. В разговоре со старой знакомой исполнительница отметила, что сама тоже нелегко пережила эту ситуацию.

Свет, прости. Это тонкая тема, и она стала для меня поучительной, она преследовала меня.

Тема щепетильная, но я была одна, вся ответственность упала на меня. Я, конечно, сглупила, но мне было больно и обидно, что все упало на меня, — прокомментировала Лика.

Лика Стар в 1995-м году родила сына от своего первого супруга Алексея Мамонтова. Затем она вышла замуж за бизнесмена из Италии Анджело Сеччи и улетела к нему на родину. В этом браке родились двое детей.

Недавно певица вернулась в Россию, где стала участницей шоу «Суперстар!» на НТВ.

Светлана и Федор Бондарчук, как известно, развелись после 25 лет в браке. Режиссер счастлив сейчас с актрисой Паулиной Андреевой. А его экс-жена вышла замуж за продюсера Сергея Харченко.

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