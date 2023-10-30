Ольга Зарубина считает, что Алла Пугачева должна извиниться перед SHAMAN

08:27 2023-10-30
Ольга Зарубина считает, что Алла Пугачева должна извиниться перед SHAMAN

Победительница шоу «Суперстар!» уверена, что Примадонна оказалась в «крайне незавидной» ситуации.

Из-за обострения ситуации в Израиле Алла Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр. Семья живет в личных апартаментах в Лимассоле.

65-летняя певица Ольга Зарубина заявила, что знает, каково жить в изгнании. Она сама прожила 16 лет в США, работала там медсестрой, но потом вернулась в Россию. По словам артистки, Алла Борисовна будет переезжать из страны в страну, пока где-нибудь не осядет, сообщает Космополитен.

Победительница шоу «Суперстар!» уверена, что Примадонна несчастна в эмиграции. Зарубина подсказала народной артистке СССР, как обрести душевное спокойствие:

Ситуация крайне незавидная. Алле надо извиниться перед фанатами и публикой, попросить у них прощения за "рабов и холопов". 

Еще нужно попросить прощения у тех, кому она не дала дорогу на большую сцену. От нее так или иначе много артистов пострадали: Анциферова, Сережа Чумаков, SHAMAN.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
10:10

Светлана Игнатьева

Представители Книги рекордов Гиннесса засомневалась в возрасте самого старого пса, который недавно умер в Португалии

Представители Книги рекордов Гиннесса засомневалась в возрасте самого старого пса, который недавно умер в Португалии

Пользователи интернета нашли разницу в окрасе лап пса в 1999-м году и на последних фото. Сомнения высказывают также ветеринары.
Светлана Игнатьева
09:52

Светлана Игнатьева

МакSим рассказала: пока она была в коме, родные хотели у нее отнять детей и имущество

МакSим рассказала: пока она была в коме, родные хотели у нее отнять детей и имущество

Летом 2021 года звезда была в тяжелом состоянии из-за последствий коронавируса, и близкие поспешили с ней попрощаться.
Светлана Игнатьева
09:15

Светлана Игнатьева

Анна Семенович снялась в сериале «Отмороженные»

Анна Семенович снялась в сериале «Отмороженные»

Певица сыграла в эпизоде сама себя. Звезда надеется, что фильм понравится зрителям.
Светлана Игнатьева
09:00

Светлана Игнатьева

Дочь Иосифа Пригожина перенесла инсульт

Дочь Иосифа Пригожина перенесла инсульт

Недавно ставшая мамой 26-летняя Даная назвала причины своей болезни и рассказала, что сейчас проходит лечение.
Светлана Игнатьева
08:42

Светлана Игнатьева

Эвелина Бледанс посылает избраннику интимные фото

Эвелина Бледанс посылает избраннику интимные фото

54-летняя актриса поделилась своим способом привлечения внимания представителей противоположного пола.
Светлана Игнатьева
08:17

Светлана Игнатьева

Анита Цой не смогла сбросить вес на диете от Лолиты

Анита Цой не смогла сбросить вес на диете от Лолиты

У певицы никак не получается добиться желанной цифры на весах. После консультации у специалиста она поправилась на 4 килограмма.
article_image 23:48

Как помыть окна и не оставить разводов: советы хозяйкам

Мытье окон требует соблюдения определенных правил и технологии, иначе на стеклах останутся разводы.

article_image 23:43

Как избежать появления плесени в банке с вареньем: просто и эффективно

В банках с вареньем в процессе хранения может образоваться плесень. Тогда продукт придется выбросить.

article_image 23:38

Для чего вещи перед стиркой замачивают в молоке: домашняя химчистка

Некоторые хозяйки научились у сотрудников химчисток замачивать вещи в молоке, чтобы вернуть им утраченные краски.