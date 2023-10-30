Ольга Зарубина считает, что Алла Пугачева должна извиниться перед SHAMAN

Из-за обострения ситуации в Израиле Алла Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр. Семья живет в личных апартаментах в Лимассоле.

65-летняя певица Ольга Зарубина заявила, что знает, каково жить в изгнании. Она сама прожила 16 лет в США, работала там медсестрой, но потом вернулась в Россию. По словам артистки, Алла Борисовна будет переезжать из страны в страну, пока где-нибудь не осядет, сообщает Космополитен.

Победительница шоу «Суперстар!» уверена, что Примадонна несчастна в эмиграции. Зарубина подсказала народной артистке СССР, как обрести душевное спокойствие: