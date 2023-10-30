МакSим рассказала: пока она была в коме, родные хотели у нее отнять детей и имущество

Певица МакSим в откровенном интервью журналистке Надежде Стрелец впервые назвала настоящую причину своего алкоголизма. Звезда также вспомнила самое большое предательство, которое она пережила во время болезни.

Летом 2021 года она была в коме из-за последствий коронавируса, и близкие исполнительницы поспешили с ней попрощаться и даже забрать ее дочерей из корыстных побуждений, сообщает Супер.ру.

Я была в коме, более 60 дней провела в клинике. За это время мир просто перевернулся. К сожалению, некоторые близкие люди начали узнавать, как удочерить моих детей - чтобы потом переоформить на себя имущество, - рассказала МакSим.

По словам артистки, ее обманывали и коллеги, с которыми та работала много лет и доверяла. Как выяснилось, члены команды МакSим подделывали ее подпись в документах и мошенничали с финансами.

Певица не стала разбираться в причинах этого предательства и просто вычеркнула таких людей из своей жизни.