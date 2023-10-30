Светлана Немоляева призналась, что в ужасе от Максима Галкина

Светлана Немоляева призналась, что она в ужасе от того, как преобразился Максим Галкин, сообщает СтарХит.

Что с ним? Максим Галкин, который вел дивные добрые передачи. Была у него прелестная программа «Сегодня вечером», и я участвовала в той, которая была посвящена моему Саше, тогда мы отмечали его 80-летие. Трогательная получилась история, я плакала. У Максима была и с малышами чудесная передача. А теперешние его шутки, поведение... Я в ужасе! - высказала свое мнение Светлана Владимировна.

Актриса подчеркнула, что Галкин говорит на концертах ужасные вещи про спецоперацию. По мнению звезды, он это делает от беспомощности, безысходности:

Он наговорил ужасных слов о России, понаделал дел. Думаю, теперь из чувства гордыни продолжает доказывать, что якобы прав - вместо того, чтобы перед своей родиной извиниться.

Немоляева не скрывает, что ей жаль таких запутавшихся и несчастных людей. По ее словам, как бы они ни хорохорились, ни делали вид, что у них все прекрасно, они сами лишили себя главного - своей земли.

В недавнем видеообращении Галкин заявил, что скучает по России, однако родиной своей теперь считает Израиль.