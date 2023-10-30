Актриса Людмила Хитяева обвинила в смерти единственного сына свою невестку

Звезда «Тихого Дона» похоронила единственного сына, рожденного в первом браке с артистом Александром Белокринкиным, сообщает Космополитен.

Павел закончил Институт восточных языков, он тридцать лет жил в Таиланде, где служил дипломатом в посольстве РФ. Здесь мужчина и умер 5-го июля в возрасте 69-ти лет.

Причиной смерти Павла Александровича назвали сердечную недостаточность. Но Людмила Ивановна уверена, что у сына было крепкое здоровье, и он за много лет привык к местному климату.

В смерти Павла народная артистка России винит его вторую жену. По ее мнению, та недосмотрела за ее сыном.

Она киевлянка, манекенщица. Не работала никогда, умела лишь брать и ничего взамен не давала. Мне плохого ничего не сделала, а на него плохо влияла. Увела из семьи, - высказалась Хитяева.

По словам актрисы, перед смертью сына у нее были плохие предчувствия: упала и разбилась икона. Павел ее склеил и пытался успокоить маму, но через несколько дней произошла трагедия.

Я все еще в ступоре и мне кажется, что он придет, - поделилась болью артистка в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Хитяева подчеркнула, что невестка стала обеспеченной женщиной после смерти ее сына: ей остались квартира в Москве и жилье в Таиланде.