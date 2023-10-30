Счастлив в браке 60 лет: Спустя год после знакомства Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори

За годы брака у пары родились две дочери и сын, который в 2004 году подарил родителям внука.
Что интересно, во время знакомства с Адриано 19-летняя красавица Клаудия Мори, которая уже была довольно популярной вокалисткой и начинающей актрисой, встречалась с известным итальянским футболистом.
Так что невзрачный на вид 25-летний Челентано изначально на нее совсем не произвел впечатление.
Адриано и Клаудия вместе уже почти 60 лет.
Однако после того как он пригласил Клаудию на концерт, девушка взглянула не него с другой стороны, его энергетика, харизма и экспрессия сразили Мори.
После того как он признался ей со сцены в любви, Клаудия уже и думать забыла о своем футболисте, актер считает, что супруга приносит ему удачу.
Дело в том, что Челентано трижды участвовал в фестивале в Сан-Ремо, но ни разу не выигрывал, что очень его расстраивало, и только совместное выступление с женой принесло ему долгожданную победу.
Лишь в 2008 году в одном из интервью артист признался, что у него действительно был роман с Мути, который они с Орнеллой считают краткосрочной страстью.
О романе узнала его супруга, но ей хватило сил и мудрости его простить.
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