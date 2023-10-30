Счастлив в браке 60 лет: Спустя год после знакомства Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори

Адриано и Клаудия вместе уже почти 60 лет.

Однако после того как он пригласил Клаудию на концерт, девушка взглянула не него с другой стороны, его энергетика, харизма и экспрессия сразили Мори.

После того как он признался ей со сцены в любви, Клаудия уже и думать забыла о своем футболисте, актер считает, что супруга приносит ему удачу.

Дело в том, что Челентано трижды участвовал в фестивале в Сан-Ремо, но ни разу не выигрывал, что очень его расстраивало, и только совместное выступление с женой принесло ему долгожданную победу.

Лишь в 2008 году в одном из интервью артист признался, что у него действительно был роман с Мути, который они с Орнеллой считают краткосрочной страстью.

О романе узнала его супруга, но ей хватило сил и мудрости его простить.