Копать или не копать: что советуют опытные огородники по поводу перекопки почвы

Кто-то перекапывает огород по осени, кто-то привык делать это весной. Как бы то ни было, не нужно совсем игнорировать такую процедуру, но и тотальная перекопка тоже ни к чему.

Осенью выполнять эту работу будет ошибкой, только тратить силы зря, можно лишь хорошо прорыхлить землю граблями. Еще лучше - засеять ее потом сидератами, можно самыми простыми и дешевыми.

Общая перекопка весной будет стоить большого труда, но на самом деле от него мало проку. Ведь воздушной и рыхлой почва остается только какое-то время. Уже к июлю она опять твердеет и выглядит слежавшейся.

Кроме того, при перекопке на поверхность земли мы поднимаем сорные семена из глубины. Отдельные участки могут требовать перекопки, рыхления, мульчирования.

Однако в некоторых местах лучше лопату не применять. Например, в теплице, парнике, на высокой грядке разрыхляем землю посадкой сидератов.

Потом, высадив основные растения, покрываем почву органической мульчей. Так она будет плодороднее, пышнее, воздушнее.