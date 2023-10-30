У этих перцев бывает много плодов, как на ёлке иголок

Сорта, которые при хорошем уходе дадут просто огромное количество плодов:

Перец Вини-Пух: Стоит отсчитать 115 дней и урожай перчиков можно собирать. На крохотном кусту, около 30 см формируются крупные плоды.

По мере созревания под тяжестью опускаются к земле. Сорт абсолютно неприхотлив в плане выращивания.

Обладает хорошим иммунитетом, не требует дополнительных обработок, формирования кустов и устройства опор. Засухоустойчив, легко переносит засуху.

Геракл, невелик, а крепок, невысокие кусты во время плодоношения усеянные множеством крупных плодов. Сами перчики сочные, мясистые с увеличенной толщиной стенки.

Вкус и аромат перца ярко выраженный и очень насыщенный.

Мишка на севере, устойчив к холодам, вырастают невысокие кустики, около 50 см, с ярко-алыми плодами крупных размеров. По форме, как широкие бочонки, длиной 10-12 см.

Не восприимчив к перепадам температуры, к возбудителям болезни. Вкусовые качества хорошие, хрустящие, сочные, сладковатые.Хорошо хранится до 20 дней в прохладном месте без потери вкусовых качеств.

Ласточка, спелость плодов наступает на 110-120 день, в зависимости от погоды. Легко выращивается. Куст развивается не вверх, вширь. , кусты раскидистые, высотой около 60 см, нужна опора.

Плоды красного цвета, крупные до 100 гр, хорошо доспевают, если сорвать их зелёными, долго хранятся.