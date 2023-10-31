Список стран, где крупные женщины преобладают над более мелкими мужчинами

Да, мужчины все еще остаются выше женщин, опять-таки по средним показателям.

Однако в весовых категориях начинают "побеждать" женщины.

Ожирение становится всеобщей бедой многих стран. При этом страдают от него чаще женщины.

Как обычно объясняют такое "неравенство"?

Принято считать, что женщины больше сладкоежки, чем мужчины, они меньше трудятся физически и любят "заедать" стресс. Мужчины же его успешно "запивают".

Все эти утверждения почти не работают в современных реалиях.

Как женщины, так и мужчины одинаково увлекаются калорийной пищей и мало двигаются.

Это тотальная проблема всего общества в целом.

При этом в некоторых странах на соотношение крупных мужчин и женщин влияют традиции.

Лидируют восточные и африканские страны. Тут полнота женщин - это признак достатка их мужей.

Перечень стран, где полных женщин больше чем мужчин:

Кувейт на первом месте, дородных дам тут на 26% больше;

на втором месте Южная Африка - полных мужчин на 23% меньше;

в Египте - на 19% больше крупных женщин;

в ОАЭ - на 17% больше;

Турция, Алжир, Марокко, Ирак - на 14%.

Что касается западных стран, тут большой вес делится примерно поровну между сильным и слабым полом.

В Норвегии больше полных мужчин, чем женщин.

Россия где-то между Азией и Европой. Полных женщин на 6% больше.

Некоторые специалисты склонны объяснять эту разницу опять-таки мужским алкоголизмом, который в хроническом виде к лишнему весу обычно не приводит, скорее, наоборот.