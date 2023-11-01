На конкурсе «Мисс Вселенная-2023» Маргарита Голубева предстанет в наряде Царевны-Лебедь

Мероприятие пройдет в Сальвадоре, это будет 72-й по счету конкурс красоты, где девушки будут бороться за звание "Мисс Вселенная".

Представительницей России выступит Маргарита Голубева, победившая в конкурсе "Мисс Россия".

31 октября Маргарита показала вариант своего национального костюма, который был подготовлен для нее Ольгой Маляровой.

Это дизайнер из Санкт-Петербурга. Наряд разработан по мотивам художественного полотна Михаила Врубеля "Царевна-Лебедь".

Анастасия Беляк, генеральный директор Национального конкурса "Мисс Россия":

В этом году мы решили, чтобы Маргарита представила костюм, который создан по мотивам русских сказок. Там очень красивое кружево, полудрагоценные камни.

Всего претенденток будет 86, приедут они со всего мира. Финальную часть следует ожидать 18 ноября. 16 числа будет показ национальных костюмов.

Для изготовления платья Маргариты было использовано "300 м фатина, французские кружева, речной жемчуг, ювелирные украшения с цирконием и хрустальные камни".

По словам Ольги Маляровой, шили его несколько лет.