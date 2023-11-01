На конкурсе «Мисс Вселенная-2023» Маргарита Голубева предстанет в наряде Царевны-Лебедь

01:06 2023-11-01
На конкурсе «Мисс Вселенная-2023» Маргарита Голубева предстанет в наряде Царевны-Лебедь

Международный конкурс запланирован на ноябрь, волнительное событие стремительно приближается. От России туда поедет Маргарита Голубева, обладательница титула "Мисс Россия-2023".

Мероприятие пройдет в Сальвадоре, это будет 72-й по счету конкурс красоты, где девушки будут бороться за звание "Мисс Вселенная".

Представительницей России выступит Маргарита Голубева, победившая в конкурсе "Мисс Россия".

31 октября Маргарита показала вариант своего национального костюма, который был подготовлен для нее Ольгой Маляровой.

Это дизайнер из Санкт-Петербурга. Наряд разработан по мотивам художественного полотна Михаила Врубеля "Царевна-Лебедь".

Анастасия Беляк, генеральный директор Национального конкурса "Мисс Россия":

В этом году мы решили, чтобы Маргарита представила костюм, который создан по мотивам русских сказок. Там очень красивое кружево, полудрагоценные камни.

Всего претенденток будет 86, приедут они со всего мира. Финальную часть следует ожидать 18 ноября. 16 числа будет показ национальных костюмов.

Для изготовления платья Маргариты было использовано "300 м фатина, французские кружева, речной жемчуг, ювелирные украшения с цирконием и хрустальные камни".

По словам Ольги Маляровой, шили его несколько лет.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
23:34

Храмова Оксана

Как правильно есть чипсы, чтобы минимизировать риски: полезный совет диетолога

Как правильно есть чипсы, чтобы минимизировать риски: полезный совет диетолога

Все знают, что чипсы - один из самых вредных продуктов, и все диетологи в один голос уверяют, что есть их нельзя, но что делать, если очень хочется?.. Есть один совет.
Храмова Оксана
22:06

Храмова Оксана

Как узнать, что ты похудел, если нет возможности взвеситься: три простых и верных способа

Как узнать, что ты похудел, если нет возможности взвеситься: три простых и верных способа

Если весов дома нет, а узнать о потере лишних килограммов очень не терпится, можно прибегнуть к простым и очень показательным способам.
Храмова Оксана
20:51

Храмова Оксана

Список стран, где крупные женщины преобладают над более мелкими мужчинами

Список стран, где крупные женщины преобладают над более мелкими мужчинами

Обычно стандартным считается утверждение о том, что мужчины в большинстве своем крупнее и массивнее женщин. В последние пару десятков лет это соотношение постепенно стало меняться.
Храмова Оксана
19:29

Храмова Оксана

Самая большая гендерная диспропорция в мире: почему в Эмиратах мужчин в два раза больше, чем женщин

Самая большая гендерная диспропорция в мире: почему в Эмиратах мужчин в два раза больше, чем женщин

Эмираты не единственная страна в мире, где наблюдается гендерный дисбаланс. Резкие колебания могут быть как в одну, так и в другую сторону. Причины таких явлений разные.
Светлана Игнатьева
19:04

Светлана Игнатьева

Детские браки легализованы на большей части территории США

Детские браки легализованы на большей части территории США

Женитьба несовершеннолетних была законной во всех 50-ти штатах страны до 2017 года. Ситуация недавно начала меняться, но остаются юридические лазейки.
Наталья Гончарова
18:40

Наталья Гончарова

Дуа Липа опозорилась, когда на фото крупным планом ее зубы выглядели желтыми

Дуа Липа опозорилась, когда на фото крупным планом ее зубы выглядели желтыми

Фанаты затролили британскую исполнительницу косовского происхождения Дуа Липу из-за снимка, который певица выложила в соцсетях.
article_image 02:40

Домашние помощники: какие растения очищают воздух в квартире

Выбирая комнатные растения для дома или квартиры, следует учитывать, что некоторые из них способны очищать воздух.

article_image 02:35

Как избавиться от плесени в ванной: только действенные способы

При появлении первых признаков образования плесени в ванной комнате нужно принимать меры, иначе проблема усугубится.

article_image 02:30

Какие садовые растения нуждаются в обильном поливе в ноябре: советы дачников

Некоторые растения на дачном участке необходимо обильно поливать в ноябре, чтобы им было легче пережить зиму.