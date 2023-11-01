В США умер мужчина, которому пересадили свиное сердце

Второй на Земле пациент с пересаженным свиным сердцем умер спустя 6 недель после операции, сообщает МК со ссылкой на медцентр Мэрилендского университета в США.

Сообщаем об уходе 58-летнего Лоренса Фосетта - пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому провели вторую в мире трансплантация сердца от свиньи, — написали в организации.

У Фоссета была диагностирована терминальная стадия сердечной недостаточности, мужчину признали непригодным для классической пересадки сердца.

После трансплантации американец смог прожить около 1,5 месяца. У него за это время фиксировался "значительный прогресс". Мужчина проводил время с родственниками и играл с женой в настольные игры.