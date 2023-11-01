Звезда «Склифосовского» Мария Куликова тайно вышла замуж

Мария Куликова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Склифосовский», тайно вышла замуж, сообщает Газета.ру.
Мы в отношениях более девяти лет. Мы официально женаты, однако не афишируем это, - сделала признание артистка, но имя мужа не раскрыла.
Мария ранее была в браке с коллегой Денисом Матросовым, у них есть общий 12-летний сын Иван.
Экс-супруг живет недалеко, и много времени проводит с ребенком, чему актриса только рада.
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