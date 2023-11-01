В последние годы всё больше людей задумываются о том, как вести здоровый образ жизни

Ученые обратили внимание на проблему и назвали ключевые причины, которые мешают начать вести здоровый образ жизни.

Давно доказано, что физические нагрузки помогают при множестве заболеваний, а здоровый вес в 2 раза снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Желания и возможности:

Желая похудеть минимум на 10 килограммов или отказаться от употребления сладостей, ученые предлагают задуматься над тем, что нужно сделать, а также где и при каких обстоятельствах приступать к реализации задуманного.

Ведь зачастую люди вместо здорового перекуса продолжают брать на работу бутерброды и т. д.

Сила воли:

Если быть точным, то добиться результатов мешает отсутствие силы воли.

Многие решения человек принимает на «автопилоте», а потому многие привычки просто не получится искоренить, если не начать внимательно следить за своими действиями.

Окружающая среда:

Порой достаточно начать не с записи в тренажерный зал, а с простого отказа от использования лифта в пользу лестницы. Поэтому важно использовать различные мотиваторы для борьбы с окружающими соблазнами.

Незнание того, с чего начать ведение правильного образа жизни, является, пожалуй, основной трудностью при переходе к ЗОЖ, но после прочтения статьи вы можете начать менять свою жизнь, используя новую информацию.

Главное, не теряйте веры в себя, в свои силы, не опускайте руки, если у вас не получается следовать идеальному плану и с первого дня стать лучшей версией себя, для всего нужно время.