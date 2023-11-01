Способ ускорить рост растений и сделать их еще больше

16:39 2023-11-01
Способ ускорить рост растений и сделать их еще больше

Все чаще дачники выбирают безопасные природные средства, которые не наносят вреда окружающей среде и организму человека.

Почва:

Когда дело доходит до ускорения роста растений, почва, вероятно, стоит на первом месте.

В конце концов, именно там хранятся все питательные вещества. Хороший состав почвы - это все, что нужно для баланса.

Состав должен обеспечивать оптимальный уровень воды, воздуха и питательных веществ.

Верным признаком того, что в почве может наблюдаться дефицит некоторых веществ, который, в свою очередь, приводит к задержке роста или замедлению роста ваших растений, является среда, которая не имеет консистенции и слипается.

Обычно это означает, что в вашей почве мало органических питательных веществ.

Слипание также может означать, что к корням поступает недостаточно воды и воздуха. Опять же, это нежелательно и вредно для хорошего здорового роста растений.

Точно так же почва, слишком богатая минералами может испытывать проблемы с удержанием воды, необходимой для здоровых растений.

Удобрения:

Одним из наиболее эффективных способов ускорения роста растений является внесение удобрений для растений.

Растительная пища и удобрения различаются по составу NPK. Азот способствует росту новой зелени, фосфор укрепляет корни и цветы, а калий обеспечивает сильные и здоровые клетки растений.

В зависимости от теста вашей почвы или очевидных проблем, соотношение NPK поможет вам выбрать наиболее подходящий состав удобрения для ваших растений.

Как только у вас будет правильное соотношение, необходимо принять одно или несколько решений об удобрении, прежде чем вы придете к идеальной формуле для быстрого роста растений.

Свет и тень:

Окружающая среда и погодные условия, в которых содержится ваше растение, также являются еще одним важным фактором, который нельзя упускать из виду.

В зависимости от типа растения или цветка, местоположение и размещение являются жизненно важными факторами, определяющими быстрый рост.

Все растения нуждаются в солнечном свете для фотосинтеза, чтобы преобразовать углекислый газ или CO2 в энергию.

Некоторым нужно много солнечного света, чтобы расти быстрее. И наоборот, тенелюбивому растению требуется меньше солнечного света, чтобы по-настоящему цвести.

В идеале все эти факторы следует учитывать перед посадкой, так как перемещение растения на более поздних этапах его цикла роста, когда оно уже начало пускать корни, может нанести ущерб.

Температура:

Температура, окружающая растение, может повлиять на его рост несколькими способами.

Наиболее очевидным из них является влияние высоких температур на фотосинтез. Чем выше температура, тем быстрее может происходить этот процесс, что приводит к быстрому росту растений.

Однако, когда температура достигает слишком высоких значений, процесс фотосинтеза начинает страдать от дисбаланса.

Это, однако, варьируется от растения к растению. Например, если вы сажаете помидоры, вы должны знать, что они не переносят температуру выше 35 градусов по Цельсию.

Влияние температуры на рост растений различно, но нельзя забывать о существовании других факторов, которые также играют определенную роль в росте растений. Эти факторы включают влажность, солнечный свет, дренаж и структуру почвы.

Вода:

Правильный полив растений играет большую роль в процессе его роста.

Если какое-либо конкретное растение начинает приспосабливаться к более медленному росту, вы можете проверить, правильно ли вы его поливаете и насколько подходит для полива тот или иной тип воды.

Есть две вещи, которые могут пойти не так в отношении полива ваших растений. Это чрезмерный полив и, конечно же, недостаточный полив. Давайте подробнее рассмотрим эти сценарии.

Стимуляторы роста для комнатных растений:

Ауксины — это фитогормоны роста общего действия. Даже их название с греческого переводится как «расту».

Эти гормоны в первую очередь отвечают за растяжение клеток, благодаря чему и происходит рост растения.

Действие ауксинов не специфично, они влияют на рост всех частей и органов. Также эти фитогормоны отвечают за фототропизм (т. е. движение растений за солнечным светом).

Гиббереллины — еще одна группа фитогормонов, их еще можно назвать «гормонами молодости».

В отличие от ауксинов, гиббереллины накапливаются в основном в быстрорастущих частях растения: в молодых листьях, созревающих плодах и семенах, новых проростках.

Эти фитогормоны стимулируют рост побегов и листьев, выводят семена из спячки, а также ускоряют рост саженцев.

Цитокинины — представители фитогормонов, регулирующие рост клеток.

Они влияют на рост побега и корня, ускоряют деление клеток, созревание хлоропластов и образование почек.

Цитокинины действуют совместно с другими фитогормонами — ауксинами, но в отношении разных процессов неодинаково и их действие.

Так например, в процессах роста и деления клеток эти фитогормоны работают совместно, усиливая действие друг друга. А в случае развития побегов они антагонисты, то есть противодействуют друг другу.

Цитокинины вызывают развитие боковых побегов, когда ауксины, наоборот, стимулируют развитие лишь одного главного побега.

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