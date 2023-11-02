Какие доходы у русской звезды порнобизнеса Eva Elfie из Омска

Все суммы указаны приблизительно с большой погрешностью в меньшую сторону.

Площадка Pornhub

Ева находится на 3-м месте среди порнозвезд этой площадки. Здесь у нее 32 видео, с которых имеется уже 688 млн просмотров.

Если взять в среднем за миллион просмотров 650 тыс. долларов, то получим 447 200 долларов.

Первый ролик был выложен 2 года назад, если поделить общий доход на 24 месяца (447 200:24) то выйдет 18.600 баксов в месяц.

Около 100 видео было создано специально для студий. Если считать (по минимуму) по 2 тыс. зеленых за ролик, то получится 200 000 долларов.

Приплюсуем чаевые, бонусы за титул модель года, сюда же видео, сделанные под заказ.

В общей сложности выходит такая приблизительная сумма - 700 000 долларов.

Сайт Xvideos

Здесь у Юлии 355 млн просмотров, но сайт платит не очень много, причем стоимость за просмотры постоянно варьируется.

Берем средний минимум - 100 долларов за 1 млн. Получаем 35 500 баксов.

Платформа XHamster

Здесь канал Ева завела недавно, успела пока набрать "всего" 75 млн просмотров, но при этом надежно держится в топе, за что имеет бонусы.

Посчитаем 1 млн просмотров за 250 долларов, получаем 18.750 зеленых. Сюда добавим 2.200 за призовые места в конкурсах.

Теперь подобъем общую сумму: примерно 750 000 долларов с бесплатных сайтов, и это по самому минимуму.

Недавно в одном из интервью Юлия Романова рассказала, что считает основным доходом отчисления с Онлифанс.

Здесь у нее более 19 000 подписчиков. Одна подписка на месяц стоит 12 долларов. Это уже 228 000 долларов со всех.

Сюда добавляем чаевые, платные сообщения, получаем около 300 000 долларов.

При этом в приведенных подсчетах не учтены доходы с ютуба, инстаграмма, тик тока, которые приходят с продажи рекламы.

Вот и получается, что Юлю из Омска можно уверенно причислять к долларовым миллионерам.

И это еще по самым скромным, явно заниженным подсчетам.