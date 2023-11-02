В Саратове мальчик с аутизмом съел два литра монтажной пены

Малолетний саратовец с аутизмом решил попробовать на вкус монтажную пену, пока родители отлучились по делам. После их возвращения ребёнок начал жаловаться на острую боль в области живота.

Мальчика экстренно доставили в местную больницу, где ему провели зондирование желудка. Врачи быстро установили причину недомогания и провели срочную операцию.

В результате хирургическое вмешательства из желудка подростка достали около двух литров монтажной пены. Оказалось, что мальчик съел целый баллон пены, однако уже сейчас его жизни ничего не угрожает.