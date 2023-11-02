Орбан показал фото в национальной одежде Казахстана с цитатой из «Игры престолов»

Позднее Виктор Орбан опубликовал фото, сделанное на встрече с Касым-Жомартом Токаевым, благодаря чему стало известно, что венгерский чиновник облачался в дорогой казахский халат и меховую шапку.

Характерно, что Орбан сопроводил фотографию словами "Зима близка", которые являются цитатой из сериала "Игра престолов" и принадлежат дому Старков.

Также Виктор Орбан заявил Токаеву, что Венгрия и Казахстан останутся политическими союзниками, поскольку на венгерской территории проживает множество этнических казахов.