Российская телеведущая Татьяна Миткова высказалась о своей миграции

Известная российская телеведущая, журналист Татьяна Миткова оценила возможность своего переезда в другую страну, сообщает Лента.ру.

Главный редактор информслужбы канала НТВ в интервью актеру Вячеславу Манучарову в передаче ютуб-канала «Эмпатия Манучи» заявила, что покидать Россию не планирует.

Почему я должна уезжать куда-то? Мне моя работа нравится, мне по-прежнему нравится компания НТВ, - сказала Миткова в ответ на вопрос, почему она не уволилась с канала вслед за некоторыми коллегами и не эмигрировала из РФ.

Журналистка также добавила, что ей нравится в России и отдыхать.

Мы с мужем этим летом отдыхали на Волге, - уточнила Миткова.

Татьяна Миткова на НТВ пришла в 1993 году. Зрители ее помнят, как ведущую вечерних выпусков информационной передачи "Сегодня". С 2001-го года журналистка руководит информационной службой НТВ.