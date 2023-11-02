В Россию вернулась Алла Пугачева

Алла Пугачева приехала в Россию, сообщает Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Она въехала в Россию 2 ноября вечером через погранпереход с Эстонией в Псковской области. Потом Пугачева села в черную [Toyota] Camry и уехала, - утверждают журналисты канала со ссылкой на свой источник.

По их данным, Примадонна приехала в РФ без мужа Максима Галкина и детей.

Пугачева и Галкин покинули свою страну и перебрались жить в Израиль в октябре 2022 года. Недавно стало известно, что пара с детьми из-за конфликта Израиля и Палестины переехала на Кипр.