В Россию вернулась Алла Пугачева

21:25 2023-11-02
В Россию вернулась Алла Пугачева

СМИ сообщают, что певица въехала в Россию 2 ноября вечером через погранпереход с Эстонией в Псковской области.

Алла Пугачева приехала в Россию, сообщает Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Она въехала в Россию 2 ноября вечером через погранпереход с Эстонией в Псковской области.

Потом Пугачева села в черную [Toyota] Camry и уехала, - утверждают журналисты канала со ссылкой на свой источник.

По их данным, Примадонна приехала в РФ без мужа Максима Галкина и детей.

Пугачева и Галкин покинули свою страну и перебрались жить в Израиль в октябре 2022 года. Недавно стало известно, что пара с детьми из-за конфликта Израиля и Палестины переехала на Кипр.

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