В НАСА показали и рассказали, как из космоса выглядит зима на Марсе

12:35 2023-11-03
В НАСА показали и рассказали, как из космоса выглядит зима на Марсе

Когда на Марс приходит зима, поверхность превращается в поистине потусторонний мир, рассказали в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Зимой на Марсе очень холодно — на полюсах температура может опускаться до -123°C.

Однако снежных заносов ждать не стоит. Ни в одном регионе Марса не выпадает больше нескольких метров снега. И большая часть его выпадает на чрезвычайно плоские участки. Тем не менее, планета предлагает уникальные зимние явления, которые ученые смогли изучить благодаря роботам-исследователям Марса.

Марсианский снег бывает двух видов: водяной лед с двуокисью углерода и сухой лед. Поскольку марсианский воздух такой разреженный, а температура такая низкая, снег из водяного льда сублимируется и превращается в газ еще до того, как коснется земли. Земли достигает уже сухой лед.

Снег бывает только на полюсах, под облачным покровом и ночью. Камеры на орбитальных космических кораблях не могут видеть сквозь облака, а наземные марсианские миссии не могут выжить в условиях сильного холода.

В результате ни одного изображения падающего снега так и не было сделано. Но ученые знают, что это происходит благодаря нескольким специальным научным приборам. Mars Reconnaissance Orbiter улавливает свет на длинах волн, невидимых для человеческого глаза.

Эта способность позволила ученым обнаружить снег, падающий на землю из углекислого газа.

А в 2008 году посадочный модуль «Феникс» в 1600 километров от северного полюса Марса использовал лазерный прибор для обнаружения снега из водяного льда, падающего на поверхность.

Из-за того, как молекулы воды связываются вместе при замерзании, снежинки на Земле имеют шесть сторон.

Тот же принцип применим ко всем кристаллам: форма кристалла определяется тем, как располагаются атомы. В случае двуокиси углерода молекулы в сухом льду при замораживании всегда связываются в форме куба. Причем каждая снежинка меньше ширины человеческого волоса.

Пожалуй, самое сказочное событие приходит в конце зимы, когда весь скопившийся лед начинает «таять» и сублимировать в атмосферу.

При этом лед приобретает причудливые и красивые формы.

Это «оттаивание» также вызывает извержение гейзеров: полупрозрачный лед позволяет солнечному свету нагревать газ под ним, и этот газ в конечном итоге вырывается наружу, выбрасывая веер пыли на поверхность. Их изучают, чтобы понять, откуда дуют марсианские ветры.

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