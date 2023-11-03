В 1800-х одах почвоведы начали осознавать, что почвы - это естественные тела с размерами, формой и историей

Добавьте компост:

Компост - это разложившееся органическое вещество, и это лучшее, что вы используете для поднятия здоровья садовой почвы.

Внесение компоста питает почву, улучшает структуру, позволяет сохранять питательные вещества, способствует хорошему дренажу, а также поглощает воду глубоко в почве, сохраняет ее рыхлой, чтобы воздух мог достигать корней растений, помогает поддерживать нейтральный рН и защищает растения от многих распространенных садовых болезней.

Компост также питает дождевых червей и другую микробную жизнь в почве. Черви будут прокладывать туннели в почве, чтобы улучшить аэрацию и дренаж, оставляя после себя свои отливки для повышения плодородия почвы.

Проведите тест почвы:

Добавление компоста - это не единовременная мера. Это часть непрерывного процесса обновления питательных веществ в почве.

Каждые несколько лет проводите испытание почвы, чтобы определить, какие дополнительные питательные вещества необходимы для стимулирования роста и производства растений.

Наборы для тестирования почвы продаются онлайн и везде, где продаются садовые принадлежности, и их очень легко сделать самостоятельно. Образцы почвы также могут быть взяты в ваших местных садовых центрах для более глубокого анализа.

Мульчируйте поверхность почвы:

Мульча необходима для здоровой почвы в саду и сильных растений. Она стимулирует естественные условия выращивания, сохраняет влажность почвы, сохраняет прохладу почвы и предотвращает рост сорняков.

Мульча будет медленно разлагаться и добавлять органические вещества в почву для повышения плодородия.

Уход за почвой в теплице:

Раз в 2–3 года в теплице необходимо снимать старый почвенный слой на штык лопаты (можно распределить его по грядкам и цветникам или уложить под плодовые деревья).

Ранней весной необходимо обеззаразить грунт, пролив его против бактерий «Фитолавином», против вирусов «Фармайодом». Через 3 недели после обработки внесите в почву препарат с живыми культурами.