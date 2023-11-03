Мисс Пуэрто-Рико и мисс Аргентина поженились

Мисс Пуэрто-Рико и мисс Аргентина опубликовали видео, которое запечатлело их самые лучшие воспоминания.

Девушки показали, как гуляют по пляжу, едят тосты с шампанским. Запечатлен и момент, когда Фабиола делает предложение Мариане. Пару при этом окружают золотые и серебряные шары.

Фабиола Валентин и Мариана Варела сыграли свадьбу 28 октября.

Пара познакомилась на конкурсе Miss Grand International 2020 в Таиланде. Девушки после мероприятия стали много общаться онлайн. Свои отношения они долго держали в секрете, сообщает Рeopletalk.ru.