На Арнольда Шварценеггера подала в суд сбитая им велосипедистка

Экс-губернатор Калифорнии 5 февраля сбил женщину в Лос-Анджелесе, находясь за рулем своего авто. В иске указано, будто внедорожник Арнольда Шварценеггера ехал с превышением скорости, это и стало причиной ДТП.

В столкновении виноват Арнольд, ехавший с превышением скорости и не очень внимательно следивший за ситуацией на дороге, ― заявила пострадавшая.

Ранее сообщалось, что столкновение случилось после того, как женщина решила совершить резкий маневр и повернула налево в полосу артиста.

Шварценеггер в такой ситуации просто не успел нажать на тормоза. Актер утверждает, что ехал не на высокой скорости. Это подтверждают и очевидцы. Тем не менее, уточняет Космополитен, велосипедистка получила травмы и ей потребовалась госпитализация.

Актер отвез велосипед пострадавшей в ремонт. Блогеры считают, что дама хочет получить от актера денежную компенсацию.