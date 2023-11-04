Лолита хочет выпустить совместный трек с Инстасамкой

14:23 2023-11-04
Лолита хочет выпустить совместный трек с Инстасамкой

Дата выхода песни еще не названа. Ранее Лолита заявляла, что у нее с молодой коллегой прекрасные отношения.

Лолита и Инстасамка намерены выпустить совместный трек. Исполнительницы заявили об этом в соцсети.

Я хотела всегда именно с Дашей, — написала Лолита под анонсом.

Дата выхода песни еще не названа. Ранее Лолита заявляла, что у нее с Инстасамкой прекрасные отношения.

Очень хорошо отношусь к Даше. Она называет меня «ма», а я ее «дочь». Мне нравится, я часто ее цитирую: «За деньги, да».

Мы вкладываем с Дашей желание, чтобы трек был. Пока его у нас нет, — сказала певица.

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