Лолита хочет выпустить совместный трек с Инстасамкой

Лолита и Инстасамка намерены выпустить совместный трек. Исполнительницы заявили об этом в соцсети.

Я хотела всегда именно с Дашей, — написала Лолита под анонсом.

Дата выхода песни еще не названа. Ранее Лолита заявляла, что у нее с Инстасамкой прекрасные отношения.

Очень хорошо отношусь к Даше. Она называет меня «ма», а я ее «дочь». Мне нравится, я часто ее цитирую: «За деньги, да».

Мы вкладываем с Дашей желание, чтобы трек был. Пока его у нас нет, — сказала певица.