Россиянку в Китае развели местные «чайные мошенники»

13:56 2023-11-05
Россиянку в Китае развели местные «чайные мошенники»

Позже девушка узнала, что это один из популярных способов обмана гостей страны.

Российская студентка в Пекине столкнулась с необычным обманом туристов, сообщает Вокруг света.

В одном из торговых центров к ней подошли познакомиться две девушки-китаянки, по виду тоже - студентки. После непродолжительной беседы новые знакомые предложили россиянке пойти в ближайшую чайную, чтобы лучше познакомиться. 

Чайная насторожила: посетителей не было, а из персонала только мужчина. Девушки-китаянки заказали один чайник на всех, орешки. Но после заказа заторопились попросить счет, - вспоминает девушка.

По ее словам, счет составил сумму более 40 долларов в эквиваленте. Это были последние деньги в ее кошельке, но новые подруги стали грубо требовать от нее заплатить по счету и даже требовали показать, что в кошельке.

В итоге, забрав у россиянки последние 300 юаней, ее выгнали из чайной. Позже она узнала, что это - традиционный способ развода туристов в Китае.

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