Три критерия, говорящие, что аккумулятор смартфона стал изнашиваться

Первый признак, что с аккумулятором не все в порядке, это быстрая разрядка. Если через час после зарядки остается всего половина заряда, это не лучший знак.

Медленная работа приложений тоже может быть результатом износа аккумулятора. По той же причине страницы в браузере загружаются долго.

Смартфон быстро нагревается, и повышение температуры можно заметить тактильно даже в прохладную погоду. Это тоже может говорить о том, что пришла пора менять аккумулятор.