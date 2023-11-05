Три критерия, говорящие, что аккумулятор смартфона стал изнашиваться

Первый признак, что с аккумулятором не все в порядке, это быстрая разрядка. Если через час после зарядки остается всего половина заряда, это не лучший знак.
Медленная работа приложений тоже может быть результатом износа аккумулятора. По той же причине страницы в браузере загружаются долго.
Смартфон быстро нагревается, и повышение температуры можно заметить тактильно даже в прохладную погоду. Это тоже может говорить о том, что пришла пора менять аккумулятор.
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