Больше никакого навоза: опытный садовод рассказал про порошок, который надо вносить осенью в почву

Этот способ более результативный и экономный, он гарантирует повышение урожая в новом сезоне в разы.

Разговор пойдет об использовании костной муки.

Продукт получают, перерабатывая кости животных.

Это незаменимый источник кальция, фосфора, различных минералов улучшающих плодородие земли.

Пока длится зима, костная мука успевает разложиться и отдать почве все нужные питательные вещества.

Стоит средство недорого, эффект дает заметный, и применять его несложно.

Осенью надо ровным слоем распределить порошок по огороду и перекопать его.

Расчет такой: на метр квадратный берем стакан костной муки.

Удобряем таким способом землю, где будет расти картофель или любой другой вид овощей.

Для посадки садовых деревьев в лунку высыпаем 200 г порошка. Для кустов немного снижаем дозу - до 50-100 г в лунку.

Молодые саженцы нужно удобрять половиной "взрослой" нормы - то есть берем всего 100 г костной муки.

Для подкормки рассыпаем порошок под кронами по земле, потом хорошенько ее поливаем.