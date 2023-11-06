Больше никакого навоза: опытный садовод рассказал про порошок, который надо вносить осенью в почву

Этот способ более результативный и экономный, он гарантирует повышение урожая в новом сезоне в разы.
Разговор пойдет об использовании костной муки.
Продукт получают, перерабатывая кости животных.
Это незаменимый источник кальция, фосфора, различных минералов улучшающих плодородие земли.
Пока длится зима, костная мука успевает разложиться и отдать почве все нужные питательные вещества.
Стоит средство недорого, эффект дает заметный, и применять его несложно.
Осенью надо ровным слоем распределить порошок по огороду и перекопать его.
Расчет такой: на метр квадратный берем стакан костной муки.
Удобряем таким способом землю, где будет расти картофель или любой другой вид овощей.
Для посадки садовых деревьев в лунку высыпаем 200 г порошка. Для кустов немного снижаем дозу - до 50-100 г в лунку.
Молодые саженцы нужно удобрять половиной "взрослой" нормы - то есть берем всего 100 г костной муки.
Для подкормки рассыпаем порошок под кронами по земле, потом хорошенько ее поливаем.
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