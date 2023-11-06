Больше никакого навоза: опытный садовод рассказал про порошок, который надо вносить осенью в почву

01:46 2023-11-06
Больше никакого навоза: опытный садовод рассказал про порошок, который надо вносить осенью в почву

Навоз в качестве удобрения применяется повсеместно и считается одним из лучших составов, улучшающих плодородие земли. Однако так думают не все. Эксперт порекомендовал еще более эффективное средство.

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Этот способ более результативный и экономный, он гарантирует повышение урожая в новом сезоне в разы.

Разговор пойдет об использовании костной муки.

Продукт получают, перерабатывая кости животных.

Это незаменимый источник кальция, фосфора, различных минералов улучшающих плодородие земли.

Пока длится зима, костная мука успевает разложиться и отдать почве все нужные питательные вещества.

Стоит средство недорого, эффект дает заметный, и применять его несложно.

Осенью надо ровным слоем распределить порошок по огороду и перекопать его.

Расчет такой: на метр квадратный берем стакан костной муки.

Удобряем таким способом землю, где будет расти картофель или любой другой вид овощей.

Для посадки садовых деревьев в лунку высыпаем 200 г порошка. Для кустов немного снижаем дозу - до 50-100 г в лунку.

Молодые саженцы нужно удобрять половиной "взрослой" нормы - то есть берем всего 100 г костной муки.

Для подкормки рассыпаем порошок под кронами по земле, потом хорошенько ее поливаем.

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