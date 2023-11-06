Певица Ваенга увезла своего сына из России

Елена Ваенга состоялась не только как певица, но и как заботливая мать. Сыну 46-летней звезды певицы Ивану - 11 лет.

Отец мальчика - музыкант Роман Садырбаев, за которого Ваенга вышла замуж в 2016 году, сообщает Экспресс-газета.

Ранее Елена оберегала личную жизнь от посторонних глаз, но сейчас делится с подписчиками в соцсетях деталями того, что происходит вне сцены.

Ваенга в компании близких недавно улетела на отдых в одну из экзотических стран, откуда выкладывает фото и видео.

По всей видимости, больше всего путешествию радуется Иван. Он так вдохновился, что составил даже распорядок дня, который Елена и опубликовала.