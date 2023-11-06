У японцев нет центрального отопления: почему так вышло и как они переживают холодную зиму

Как же выживают жители Страны восходящего солнца в таких условиях без тепла и почему они до сих пор не решили эту проблему и продолжают мерзнуть - нация ведь продвинутая.

Иностранцев берет настоящая оторопь, когда они понимают, что зимой придется жить без обогрева.

Отапливаются во всей стране только 3-5% от всего многоквартирного жилого фонда и зданий общего назначения.

В январе на Хоккайдо температура опускается до -15. На юге теплее, но тоже минусовые стоят. Заморозки также могут случиться весной и осенью.

Почему же нет отопления

Япония - островное государство с высоким уровнем сейсмической активности. "Трясет" дома здесь довольно часто.

Делать фундаментальные здания с утолщенными стенами, хорошей теплоизоляцией, печами, каминами здесь не имеет смысла, все продержится до первого подземного толчка.

Каждый раз строить заново - малоэффективно и затратно, вот почему японцы предпочитают строить легкие дома с тонкими раздвижными стенами и дверями.

Весь интерьер дома легко переносится. Если случится слабое землетрясение, такому дому ничего не будет, при сильной тряске разрушения будут минимальные и все постройки легко возвести заново.

Еще одна причина - малый запас природных ископаемых. Нет угля и дерева в достаточном количестве, чтобы ими можно было отапливаться всю зиму.