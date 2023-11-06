У японцев нет центрального отопления: почему так вышло и как они переживают холодную зиму

Как же выживают жители Страны восходящего солнца в таких условиях без тепла и почему они до сих пор не решили эту проблему и продолжают мерзнуть - нация ведь продвинутая.
Иностранцев берет настоящая оторопь, когда они понимают, что зимой придется жить без обогрева.
Отапливаются во всей стране только 3-5% от всего многоквартирного жилого фонда и зданий общего назначения.
В январе на Хоккайдо температура опускается до -15. На юге теплее, но тоже минусовые стоят. Заморозки также могут случиться весной и осенью.
Почему же нет отопления
Япония - островное государство с высоким уровнем сейсмической активности. "Трясет" дома здесь довольно часто.
Делать фундаментальные здания с утолщенными стенами, хорошей теплоизоляцией, печами, каминами здесь не имеет смысла, все продержится до первого подземного толчка.
Каждый раз строить заново - малоэффективно и затратно, вот почему японцы предпочитают строить легкие дома с тонкими раздвижными стенами и дверями.
Весь интерьер дома легко переносится. Если случится слабое землетрясение, такому дому ничего не будет, при сильной тряске разрушения будут минимальные и все постройки легко возвести заново.
Еще одна причина - малый запас природных ископаемых. Нет угля и дерева в достаточном количестве, чтобы ими можно было отапливаться всю зиму.
Как спасаются от холода
Японцы смирились и просто терпеливо из года в год пережидают холодную зиму. Запасаются теплыми одеялами, пледами, устанавливают мини-жаровни, греются в горячей японской бане-бочке офуро.
Распространенный способ обогрева - специальный столик с подогревом. Его укрывают одеялом, усаживаются рядом, укутывают ноги и греются.
Раньше такие столы (ирори) были оборудованы нишами, куда помещали жаровню с углями. Теперь есть современные столы котацу, у которых встроенный нагревательный элемент в столешнице.
Сегодня в Японии научились строить многоквартирные высотки, устойчивые к подземным возмущениям. Однако они по-прежнему остаются без отопления, потому что любой даже самый слабый толчок, который жители вообще не почувствуют, разрушит все теплопроводные коммуникации.
Центральное отопление имеется лишь на самом севере Хоккайдо.
В 3-5% элитных построек оборудованы автономные газовые котельные. Однако это лишь единичные случаи. Проводить газопровод массово по всему жилому сектору нерационально - опасно из-за риска землетрясений и дорого из-за дефицита природных ресурсов.
Японцы привыкли коротать зиму с температурой 9-14 тепла в домах.
Электричеством греться - тоже дорого. Да и проводка в современных домах слабовата, может не выдержать нагрузку при постоянном включении электрорадиаторов и тепловентиляторов.
Опять же из-за сейсмоактивности на проводке не заморачиваются, делают ее экономичный вариант, на десятилетия она не рассчитана.
Люди покупают одеяла с подогревом, теплые длинные свитера, пончо-пледы, инфракрасные коврики-обогреватели, которые потребляют мало энергии, и в целом стараются не унывать.
В деревнях, кстати, все еще используют керосиновые и масляные жаровни и обогреватели.
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