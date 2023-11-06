Какие армии самые сильные в мире: данные последнего рейтинга Global Firepower – Military Forces 2023

18:58 2023-11-06
Какие армии самые сильные в мире: данные последнего рейтинга Global Firepower – Military Forces 2023

Подобный рейтинг составляется ежегодно, посмотрим, как изменились позиции стран по сравнению с 2022 годом.

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Абсолютным лидером остаются Соединенные Штаты Америки.

На втором месте Россия, за ней следует КНР.

Украина в этом году находится на 15-м месте. Она смогла подняться с 22 строчки. Ранее, до 2020 года, украинская армия не входила даже в топ-25.

Если сравнивать с прошлым годом, в топ-50 смогли войти Филиппины, Чили, Эфиопия, Дания, вытеснив, соответственно Венесуэлу, Перу, Объединенные Арабские Эмираты, Сирию.

Больше всех "поднялся" Сингапур, перескочив сразу 13 позиций. На 12 позиций улучшили свое положение Аргентина и Мексика.

В свою очередь, Швеция и Швейцария резко сдали вниз, утратив 12 позиций.

Япония в нынешнем списке лишь на 8-м месте, в пятерку лучших она не попала. Зато Великобритания отличилась, поднявшись с восьмого места на пятое.

В 50 самых мощных армиях мира сегодня служат свыше 15,8 млн профессиональных военных, 19,3 млн значатся в резерве, 14,1 млн числятся в военизированных формированиях.

Таким образом, общее число военнослужащих всех этих 50 стран составляет около 49,3 млн человек.

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