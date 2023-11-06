Откуда взялась кукуруза, если в дикой природе нет растений, хоть немного похожих на нее

9000 лет назад кукурузы и в помине не было нигде. Самым похожим на нее растением была трава Теосинте, которая и сегодня произрастает в Мексике.

Сходство с современной кукурузой весьма условное: початки у нее в 6 раз меньше, в них всего по 5-12 мелких жестких зерен, которые плохо перевариваются желудком человека. Одно зернышко нынешней "царицы полей" превышает своей ценностью весь початок Теосинте.

Ученые предположили, что эту траву начали культивировать на юге Мексики почти 9 тыс. лет назад. Похоже, сначала людей привлекал сладкий сок стебля.

В какой-то момент их внимание переключилось на зерна, и случилось это уже после многочисленных мутаций. Зернышки стали более нежные и сочные, лишились прочной скорлупы и пополнились крахмалом.

Позже индейцы Северной Америки научились обрабатывать зерна особым способом, проводя никстамализацию. Они готовили кукурузу в щелочном растворе воды и древесной золы, получая своеобразную кашицу. Из нее делали тесто для лепешек. Такая обработка делала зерна вкуснее и питательнее, насыщала организм ниацином (витамин В3).

Европейцы, привезя кукурузу на родину, тоже полюбили ее. Однако ели зерна без никстамализации, что привело к массовым заболеваниям пеллагрой. Она вызывает тяжелое состояние вплоть до слабоумия. Все от недостатка витамина В3. Заболевали пеллагрой те, кто не получал в достаточном количестве ниацин из других продуктов.

Таким образом, индейцы способствовали широкому распространению кукурузы в Европе, улучшив ее питательные свойства. Сегодня из растения делают множество полезных и вкусных продуктов и блюд, начиная от чипсов и сухих завтраков, заканчивая напитками и детским питанием.