У шотландки из-за любви к моркови кожа стала оранжевой

Дена Рендалл из Эдинбурга рассказала, что ежедневно съедала до 10 морковок, надеясь укрепить здоровье. Но в итоге окружающие заметили, что кожа у нее стала оранжевой и похожей на искусственный загар, сообщает Газета.ру.

Рендалл призналась, любовь к моркови для нее обернулась каротинемией - накоплением в крови пигмента, который придает цвет моркови. По словам девушки, это не вредно. Но, чтобы кожа вернулась к обычному цвету, может понадобиться несколько месяцев.

Когда люди спрашивают, какой я использую загар, я отвечаю, что ем много моркови. И они думают, что это шутка, - признается она.

При этом шотландка не может отказаться от моркови полностью, однако ее потребление сократила, и это уже положительно отразилось на ее коже.