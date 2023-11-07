У шотландки из-за любви к моркови кожа стала оранжевой

19:14 2023-11-07
У шотландки из-за любви к моркови кожа стала оранжевой

Девушка ежедневно съедала до 10 морковок, надеясь укрепить здоровье, и в крови накопился избыток пигмента.

Дена Рендалл из Эдинбурга рассказала, что ежедневно съедала до 10 морковок, надеясь укрепить здоровье. Но в итоге окружающие заметили, что кожа у нее стала оранжевой и похожей на искусственный загар, сообщает Газета.ру.

Рендалл призналась, любовь к моркови для нее обернулась каротинемией - накоплением в крови пигмента, который придает цвет моркови. По словам девушки, это не вредно. Но, чтобы кожа вернулась к обычному цвету, может понадобиться несколько месяцев.

Когда люди спрашивают, какой я использую загар, я отвечаю, что ем много моркови. И они думают, что это шутка, - признается она.

При этом шотландка не может отказаться от моркови полностью, однако ее потребление сократила, и это уже положительно отразилось на ее коже.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
19:28

Храмова Оксана

Изобретатель из Беларуси своими руками соорудил гусеничный вездеход и стал звездой ТикТока

Изобретатель из Беларуси своими руками соорудил гусеничный вездеход и стал звездой ТикТока

Полтора года понадобилось мастеру-самоделкину для постройки вездехода на основе маленького авто Seat Marbella. Изобретение он показал в ТикТок и за два дня собрал свыше 2 млн просмотров.
Храмова Оксана
18:41

Храмова Оксана

Полезная добавка к утреннему кофе: специя, которая улучшает работу мозга

Полезная добавка к утреннему кофе: специя, которая улучшает работу мозга

По мнению группы исследователей из Университета медицинских наук Бирджанда в Иране, корица может положительно влиять на работу человеческого мозга.
Эльза Ли
18:25

Эльза Ли

Простота залог хита: психологи рассказали, как песни обретают популярность

Простота залог хита: психологи рассказали, как песни обретают популярность

Ученые проанализировали сложность песен, рифмы и музыкальный ряд, чтобы раскрыть секрет их популярности.
Эльза Ли
18:21

Эльза Ли

Гугл запускает опцию определения пользователей с риском самоубийства

Гугл запускает опцию определения пользователей с риском самоубийства

Поисковик по запросам пользователей будет определять тех из них, у кого есть суицидальные мысли.
Эльза Ли
18:17

Эльза Ли

Камень марказит называют и капельным серебром, и золотом дураков

Камень марказит называют и капельным серебром, и золотом дураков

История сохранила шутливое название интереснейшего минерала марказита: его называли золотом дураков.
Эльза Ли
18:13

Эльза Ли

Международная группа ученых выявила самые часто встречающиеся психические расстройства у женщин и мужчин

Международная группа ученых выявила самые часто встречающиеся психические расстройства у женщин и мужчин

Исследование привело к неутешительным выводам: к 75 годам каждый второй житель Земли будет иметь психическое расстройство.
article_image 19:17

Даже самый удачный набор специй может поставить крест на проделанной работе при засолке сала

Многие хозяйки вкладывают все знания и кулинарные таланты в засолку сала, но не всегда затраченные усилия оправдывают ожидания.

article_image 19:11

Необычный и вкусный десерт можно приготовить самостоятельно

Для его приготовления понадобятся простые ингредиенты.

article_image 19:09

Зелень - важный ингредиент для первых блюд

Петрушка или укроп не только улучшают вкус супа, но и делают жидкое кушанье гораздо более аппетитно выглядящим.Однако такое происходит только при условии сохранения у компонента яркого зелёного цвета.