Друзья или враги: в Южной Корее робот убил человека из-за сбоя в программе

Мужчина был сотрудником роботехнической компании, которая изготовила этого робота.

Инновацию собирались внедрить на заводе сортировки перца. Тестовый запуск был намечен на 6 ноября.

Однако накануне у робота произошел сбой датчиков, пробный запуск перенесли на 8 ноября.

В этот день сотрудник компании-изготовителя, мужчина лет сорока, проводил осмотр робота, проверяя, как работают датчики.

Задача роботизированной руки заключалась в поднятии ящиков с перцем и установке их на конвейерную ленту.

Внезапно при осмотре техника дал сбой: робот идентифицировал человека как ящик с овощами, схватил его и с силой придавил к конвейерной установке.

В результате у мужчины оказались раздавленными лицо и грудная клетка. Пострадавшего тут же отвезли в больницу, однако помочь ему врачи не смогли.

После случившегося руководство экспортного сельскохозяйственного комплекса Donggoseong, владеющего заводом, выступило с призывом о создании "точной и безопасной" системы.

Подобный случай уже не первый в Южной Корее. Весной этого года рабочий 50-ти лет, занятый на производстве деталей для автомобилей, серьезно пострадал от роботизированной руки, случайно оказавшись на ее пути.