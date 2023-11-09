В Ханты-Мансийске отменен концерт стендапера Валентина Сидорова

Выступление стендапера Валентина Сидорова отменено в Ханты-Мансийске, сообщает Рамблер со ссылкой на администрацию культурно-досугового центра «Октябрь».
Отменяется стендап-концерт Вали Сидорова на основании письма организаторов этого гастрольного тура.
Возврат денег - в билетной кассе, а также на сайтах билетных операторов, — уточнили на своем сайте представители площадки.
Причин отмены концерта в «Октябре» при этом не назвали.
Но билеты на концерты артиста в других городах ХМАО (Сургуте и Нижневартовске) остаются в продаже.
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