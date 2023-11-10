Право первой ночи: дикая прихоть феодалов в эпоху Средневековья

15:57 2023-11-10
Право первой ночи: дикая прихоть феодалов в эпоху Средневековья

Воспользоваться им могли феодалы по своему желанию, чтобы доказать тем самым свое могущество и полное бесправие подчиненных. Подневольные люди лишь безропотно принимали это.

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По некоторым историческим данным, в Средневековье существовал один дикий обычай: лишать невинности невесту мог только феодал, которому принадлежали девушка и ее жених.

Традиция распространялась только на крестьянское сословие и касалась новобрачных. Суть обычая сводилась к следующему: после венчания законные супруги не могли провести ночь вместе, девушка сначала шла в покои к феодалу, а уже после него к мужу.

Знатное сословие в то время могло творить на своих землях и со своими людьми что угодно. Вот и завели такую приятную для себя традицию, которой крестьяне обязаны были следовать беспрекословно. Причем смирились с этим не только девушки, но и их мужья, право хозяина - закон.

Жених мог купить право первой ночи, заплатив для этого специальный налог. Также феодал мог по своему желанию продать свое право кому-то другому, как правило, одному из своих родственников.

Так как денег у крестьян не было,  платить откуп они не могли, приходилось жертвовать невинностью девушки. Женихи и думать не смели перечить господину, уважая его высокий титул.

Более того, в некоторых селениях такой поступок феодала почитали чуть ли не честью: он брал на себя непростую и малоприятную для малоопытного жениха обязанность - дефлорацию. Кое-где за это даже платили господину в знак благодарности.

Да и сами девушки иногда почитали это за награду - провести ночь с самим господином, значит, возвыситься до его уровня. Кроме того, если у девушки рождался ребенок после такой первой ночи, герцог считал его бастардом и помогал крестьянской семье и ребенку всю дальнейшую жизнь.

Хозяин как бы брал на себя обязанность зафиксировать невинность девушки, проверить, на самом ли деле невеста чиста и безгрешна. И потом уже передать ее, "проверенную" и готовую к семейной жизни, новоиспеченному супругу. Девушка же могла, если за ней водились грешки, скрыть свою порочность, списав потерю девственности на графа.

Сейчас уже трудно утверждать достоверно, было ли это на самом деле или таких обычаев не существовало. Есть разные мнения на этот счет.

Скорее всего, как полагают историки, если право первой ночи и практиковали, то не повсеместно, а лишь в некоторых местах и было это скорее исключением, а не общим правилом.

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