Женщина не подозревала о токсичной бомбе замедленного действия размером с арбуз в своем желудке

Когда Джарина Биби впервые почувствовала боль и дискомфорт в животе, она подумала, что это несварение желудка.
Девушка не подозревала о токсичной бомбе замедленного действия внутри себя, которая могла убить ее в любой момент.
Австралийские врачи обнаружили паразитарную кисту размером с арбуз, растущую в печени 29-летней женщины, вызванную ленточным червем.
Джарина также потом узнала о двух вторичных кистах, размером с дыню и теннисный мяч, которые также ждали своего часа, чтобы лопнуть.
Благодаря команде врачей в сотрудничестве с группой международных специалистов кисты были безопасно удалены во время пятичасовой операции в частной больнице Mater в Брисбене.
Джарина заболела эхинококкозом (также известным как эхинококкоз) до своего переезда восемь лет назад, но она понятия не имела об этом и не подозревала, с чем ей придется столкнуться.
Это заболевание наиболее распространено в Центральной Азии и Южной Америке и возникает, когда в организме задерживаются личинки ленточного червя.
Затем образуются большие кисты, содержащие яйцеклетки и жидкость, которые потенциально смертельны для человека в случае разрыва кисты.
Люди заражаются в результате проглатывания яиц паразитов с зараженной пищей, водой или почвой или после прямого контакта с животными-хозяевами.
Когда симптомы молодой женщины начали включать рвоту и запор, ее направили к главному гастроэнтерологу и гепатологу доктору Кейт Кейзер, которая подтвердила эхинококкоз после ультразвукового сканирования.
Затем Джарину направили к директору инфекционного отделения больницы доктору Полу Гриффину, который быстро пришел к выводу, что для лечения ее крайнего случая необходима операция.
Операцию проводила главный хирург клиники доктор Механ Сиривардхейн. Она опасалась, что Джарина "совсем маленькая", поэтому существует "реальная возможность" разрыва кисты.
Доктор Сиривардхейн:
Если киста разрывается, жидкость внутри содержит белок, ядовитый для человека, и это может вызвать у человека анафилактический шок и смерть.
К счастью, несмотря на риск, 29-летняя женщина хорошо выздоравливает и рада, что тяжелое испытание, наконец, закончилось.
Во время продолжительной операции врачи удалили часть печени Ярины, всю селезенку и часть поджелудочной железы, чтобы убедиться, что они полностью устранили болезнь.
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