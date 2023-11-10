Женщина не подозревала о токсичной бомбе замедленного действия размером с арбуз в своем желудке

Когда Джарина Биби впервые почувствовала боль и дискомфорт в животе, она подумала, что это несварение желудка.

Девушка не подозревала о токсичной бомбе замедленного действия внутри себя, которая могла убить ее в любой момент.

Австралийские врачи обнаружили паразитарную кисту размером с арбуз, растущую в печени 29-летней женщины, вызванную ленточным червем.

Джарина также потом узнала о двух вторичных кистах, размером с дыню и теннисный мяч, которые также ждали своего часа, чтобы лопнуть.

Благодаря команде врачей в сотрудничестве с группой международных специалистов кисты были безопасно удалены во время пятичасовой операции в частной больнице Mater в Брисбене.

Джарина заболела эхинококкозом (также известным как эхинококкоз) до своего переезда восемь лет назад, но она понятия не имела об этом и не подозревала, с чем ей придется столкнуться.

Это заболевание наиболее распространено в Центральной Азии и Южной Америке и возникает, когда в организме задерживаются личинки ленточного червя.

Затем образуются большие кисты, содержащие яйцеклетки и жидкость, которые потенциально смертельны для человека в случае разрыва кисты.

Люди заражаются в результате проглатывания яиц паразитов с зараженной пищей, водой или почвой или после прямого контакта с животными-хозяевами.

Когда симптомы молодой женщины начали включать рвоту и запор, ее направили к главному гастроэнтерологу и гепатологу доктору Кейт Кейзер, которая подтвердила эхинококкоз после ультразвукового сканирования.

Затем Джарину направили к директору инфекционного отделения больницы доктору Полу Гриффину, который быстро пришел к выводу, что для лечения ее крайнего случая необходима операция.

Операцию проводила главный хирург клиники доктор Механ Сиривардхейн. Она опасалась, что Джарина "совсем маленькая", поэтому существует "реальная возможность" разрыва кисты.

Доктор Сиривардхейн:

Если киста разрывается, жидкость внутри содержит белок, ядовитый для человека, и это может вызвать у человека анафилактический шок и смерть.

К счастью, несмотря на риск, 29-летняя женщина хорошо выздоравливает и рада, что тяжелое испытание, наконец, закончилось.

Во время продолжительной операции врачи удалили часть печени Ярины, всю селезенку и часть поджелудочной железы, чтобы убедиться, что они полностью устранили болезнь.