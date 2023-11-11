Федор Достоевский сделал предложение Анне Сниткиной через месяц после знакомства и прожил с ней до конца жизни

00:15 2023-11-11
Федор Достоевский сделал предложение Анне Сниткиной через месяц после знакомства и прожил с ней до конца жизни

Роман развивался стремительно, оба работали вместе над одним из сочинений писателя и успели за 26 дней влюбиться друг в друга. Анна была младше на 25 лет.

Slide 1

Анна Сниткина была второй женой Федора Достоевского. Познакомилась она с писателем будучи 20-летней девушкой. Ему на тот момент уже было 45.

В 1866 г. Анна Сниткина, молодая стенографистка, помогала Достоевскому писать роман "Игрок".

Это был тяжелый период его жизни, писатель запутался в долгах, разгребая финансовые обязательства умершего брата и помогая его большой семье на добровольной основе.

Чтобы расплатиться по счетам, Федор Михайлович заключил договор с издателем Федором Стелловским. По договору

Достоевскому нужно было успеть закончить новый роман ("Игрок") за 26 дней, иначе его ожидала большая неустойка.

Помимо этого, он параллельно работал над написанием романа "Преступление и наказание" для журнала "Русский вестник".

Успеть написать два объемных произведения за столь короткий срок казалось нереальным, но Достоевский рискнул.

Очень нужны были деньги. И тут на помощь пришла стенографистка, ее навыки оказались очень полезны в работе.

Писатель диктовал девушке текст, она быстро стенографировала за ним.

Потом делала расшифровку и отдавала Достоевскому готовый текст. Медлить было нельзя, Федор Михайлович уже получил задаток.

Начались дни напряженной работы, девушка неустанно трудилась, никогда не жаловалась на усталость, и дело двигалось быстро.

За время совместной работы Анна и Федор успели сблизиться, между ними вспыхнули взаимные чувства.

Он делился с ней самым сокровенным, раскрывал душу, а она прониклась благоговением перед его гениальностью.

В итоге совместными усилиями роман был завершен в срок. Последняя страница была продиктована Анне 10 ноября 1866 года.

Обоим было грустно от того, что работа завершена, расставаться не хотелось. Тогда он попросил ее помочь еще с одним романом.

Когда Анна пришла в назначенный день, Достоевский сделал ей предложение, которое она тут же приняла.

Брак продолжался 14 лет, вплоть до последнего дня жизни писателя. Когда он умер, Анне было 35 лет.

Верность мужу она хранила и после его смерти, так и осталась одна. Всю себя она посвятила творческому наследию мужа.

Результатом ее кропотливой работы стали "Библиографический указатель сочинений и произведений искусств, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского" и каталог "Музей памяти Ф. М. Достоевского в императорском Российском историческом музее имени Александра III в Москве, 1846—1903".

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
20:06

Храмова Оксана

Курская область - второй регион России, который отказался от абортов

Курская область - второй регион России, который отказался от абортов

В частных клиниках города отказались от лицензии на проведение абортов. В областном перинатальном центре организовали круглый стол для обсуждения этой темы.
Храмова Оксана
18:33

Храмова Оксана

Появился первый в истории мировой обувной магазин сети быстрого питания

Появился первый в истории мировой обувной магазин сети быстрого питания

Что общего у McDonald's и Crocs: они объединились, чтобы представить самую неожиданную новую линейку обуви этого лета.
Храмова Оксана
18:06

Храмова Оксана

Женщина не подозревала о токсичной бомбе замедленного действия размером с арбуз в своем желудке

Женщина не подозревала о токсичной бомбе замедленного действия размером с арбуз в своем желудке

Когда Джарина Биби впервые почувствовала боль и дискомфорт в животе, она подумала, что это несварение желудка. Она не знала о токсичной бомбе замедленного действия внутри себя, которая могла убить ее в любой момент.
Храмова Оксана
16:52

Храмова Оксана

В СК прокомментировали историю витебского блогера, который за деньги выпил бутылку водки и умер во время стрима

В СК прокомментировали историю витебского блогера, который за деньги выпил бутылку водки и умер во время стрима

Официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский пролил свет на инцидент, случившийся ночью 6 ноября в Витебске на стриме.
Наталья Гончарова
16:51

Наталья Гончарова

Инстасамка задумала возвести себе памятник

Инстасамка задумала возвести себе памятник

Дарья Зотеева (Инстасамка) в интервью в рамках Ютуб -шоу "Плюшки" заявила, что намерена поставить памятник себе любимой.
Наталья Гончарова
16:41

Наталья Гончарова

Бездетность Пахмутовой всегда была ее личным горем

Бездетность Пахмутовой всегда была ее личным горем

Александра Николаевна Пахмутова никогда не скрывала, что отсутствие детей для нее было трагедией.
article_image 23:15

Бритни Спирс нашла замену Сэму Асгари: сейчас она встречается с Полом Ричардом Солисом, это ее домработник

Как пишет издание PageSix, Солис ранее был судим за несколько правонарушений, в том числе за вождение без прав и хранение огнестрельного оружия.

article_image 13:48

100 пассажиров крузного лайнера «Дух открытия» были ранены при шторме

На прошлой неделе был крупный шторм, прервавший путешествие вокруг Канарских островов. Стихия обрушилась на корабль в Бискайском заливе на обратном пути в Британию.

article_image 12:58

Автобиография Денниса Родмана, с которым певица два месяца встречалась в начале 90-х, заняла первое место в списке бестселлеров New York Times

Наибольший интерес для читателей представляла глава об интимных отношениях. Мадонна на подобный маркетинговый ход не обиделась.