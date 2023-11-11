Федор Достоевский сделал предложение Анне Сниткиной через месяц после знакомства и прожил с ней до конца жизни

Анна Сниткина была второй женой Федора Достоевского. Познакомилась она с писателем будучи 20-летней девушкой. Ему на тот момент уже было 45.

В 1866 г. Анна Сниткина, молодая стенографистка, помогала Достоевскому писать роман "Игрок".

Это был тяжелый период его жизни, писатель запутался в долгах, разгребая финансовые обязательства умершего брата и помогая его большой семье на добровольной основе.

Чтобы расплатиться по счетам, Федор Михайлович заключил договор с издателем Федором Стелловским. По договору

Достоевскому нужно было успеть закончить новый роман ("Игрок") за 26 дней, иначе его ожидала большая неустойка.

Помимо этого, он параллельно работал над написанием романа "Преступление и наказание" для журнала "Русский вестник".

Успеть написать два объемных произведения за столь короткий срок казалось нереальным, но Достоевский рискнул.

Очень нужны были деньги. И тут на помощь пришла стенографистка, ее навыки оказались очень полезны в работе.

Писатель диктовал девушке текст, она быстро стенографировала за ним.

Потом делала расшифровку и отдавала Достоевскому готовый текст. Медлить было нельзя, Федор Михайлович уже получил задаток.

Начались дни напряженной работы, девушка неустанно трудилась, никогда не жаловалась на усталость, и дело двигалось быстро.

За время совместной работы Анна и Федор успели сблизиться, между ними вспыхнули взаимные чувства.

Он делился с ней самым сокровенным, раскрывал душу, а она прониклась благоговением перед его гениальностью.

В итоге совместными усилиями роман был завершен в срок. Последняя страница была продиктована Анне 10 ноября 1866 года.

Обоим было грустно от того, что работа завершена, расставаться не хотелось. Тогда он попросил ее помочь еще с одним романом.

Когда Анна пришла в назначенный день, Достоевский сделал ей предложение, которое она тут же приняла.

Брак продолжался 14 лет, вплоть до последнего дня жизни писателя. Когда он умер, Анне было 35 лет.

Верность мужу она хранила и после его смерти, так и осталась одна. Всю себя она посвятила творческому наследию мужа.

Результатом ее кропотливой работы стали "Библиографический указатель сочинений и произведений искусств, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского" и каталог "Музей памяти Ф. М. Достоевского в императорском Российском историческом музее имени Александра III в Москве, 1846—1903".