Алла Пугачева призналась, что «любит и жалеет народ»

Алла Пугачева опубликовала большое обращение к своим хейтерам. Звезда объяснила, кому адресовались нелестные высказывания, за которые ее критикуют.

Грустно и смешно наблюдать за кучкой оголтелых завистников, недоличностей и клеветников, — написала Примадонна. Вы такие забавные! К слову, именно вас я называю рабами и холопами. Народ здесь ни при чем - он заложник нынешней ситуации Я его люблю и жалею, а вы хамскими высказываниями в мой адрес, наглым враньем и абсурдными вымыслами пытаетесь от меня оттолкнуть людей, для которых я жила всю жизнь, для которых пела, жертвовала здоровьем и личной жизнью.

Звезда добавила, что у злоумышленников "не получится", как бы они ни старались.

Не тратьте свои и средства на бесполезные попытки меня уничтожить или обесценить жизнь и творчество. Многомиллионная армия моих поклонников меня не предаст! - подытожила артистка.

Пугачева также косвенно прокомментировала и слухи о якобы ее скором возвращении на сцену. Она заявила, что "свою миссию выполнила" и давно не поет, а ее "судьбой управляет вселенная".