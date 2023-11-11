История одной картины: что скрывается за сюжетом полотна «Луи Орлеанский и его любовница»

18:06 2023-11-11
История одной картины: что скрывается за сюжетом полотна «Луи Орлеанский и его любовница»

Любопытная картина с весьма пикантным сюжетом была написана в 1826 году Эженом Делакруа. Хранится она в Музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде. На холсте отражен реальный эпизод из жизни, рассказываем подробности.

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На картине изображена девушка и двое мужчин, один из которых прикрывает ее лицо.

При этом он бесстыдно демонстрирует аппетитные прелести красотки вошедшему в комнату мужчине.

В этот момент Луи Орлеанский хвастается перед вошедшим мужчиной своей роскошной любовницей.

Естественно, ее лицо он старается закрыть, потому что другой мужчина не кто иной, как муж этой девицы.

История случилась в реальной жизни. И вот как это было.

Людовик, герцог Орлеанский, совратил знатную придворную даму и провел с ней ночь.

Утром в этой же спальне он принял ее мужа, который пришел засвидетельствовать свое почтение герцогу.

На постели лежала дама, лицо которой герцог деликатно укрыл простыней, позволив мужу лицезреть красивое тело своей любовницы и даже разрешив прикоснуться к ней.

Более того, герцог спросил, нравится ли ему прекрасная незнакомка.

Муж выразил по этому поводу искреннее восхищение, так и не признав в лежащей красавице свою жену.

Когда бестолковый муженек вышел из спальни, герцог поинтересовался у женщины, не сильно ли она испугалась.

Естественно, дама пережила одни из самых ужасных минут в своей жизни, каждую секунду ожидая расплаты.

Герцог же уверил ее, что если бы муж посмел открыть покрывало, то он тотчас был бы убит.

В следующую ночь муж, проводя время со своей женой, рассказывал ей всю эту историю про любовницу герцога Орлеанского.

Женщину звали Мариетта д'Энгиен, это была французская дворянка, которая вышла замуж за лорда Обера Ле Фламенка (он слева на картине) управляющего короля Франции Карла VI.

Мариетта долгие годы была любовницей Людовика I герцога Орлеанского, брата короля Карла VI.

Позже, в 1402 году, Мариетта родила внебрачного ребенка от этого герцога, которого прозвали Орлеанским бастардом.

Это был Жан де Дюнуа, который стал впоследствии известным военачальником и соратником самой Жанны д'Арк.

Жизнь самого герцога закончилась печально и бесславно: его закололи насмерть при выходе из дворца королевы.

Преступников так и не нашли, да и не особо искали, его сыновья за отца тоже мстить не собирались.

Видимо, репутация у распутного герцога была та еще...

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